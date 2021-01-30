苗栗縣環保局加強宣導縣內氣體販賣業者申請販賣笑氣核可。（謝明俊攝）

國內笑氣濫用情況日益嚴重，為了防堵濫用吸食行為，環保署自去年10月30日將笑氣列為關注化學物質管制。苗栗縣環保局從去年11月起加強查核縣內氣體販賣及運作業者，並宣導業者未來如需運作笑氣，須在今年5月1日前完成核可文件申請，否則將處以3萬至30萬元罰鍰。

環保局指出，笑氣是一氧化二氮的俗稱，主要正常用途，本來應用在電子半導體產業、醫療麻醉及食品製作奶泡等，但由於有麻醉止痛效果，常遭非法吸食濫用，而吸食後不僅會影響人體生成維生素B12生成、傷害血液與神經系統外，也會造成噁心、嘔吐、腦水腫、視覺系統腦部受損、精神混亂等病症。

環保局表示，為避免民眾及業者非法運作笑氣，環保局從去年11月起即偕同環保署化學局、衛福部食藥署及苗栗縣政府衛生局，針對轄內11家氣體販賣業者及現有運作笑氣12家運作業者進行輔導訪查，要求業者未來如需運作笑氣，包含製造、輸入、販賣、使用及貯存時，應於今年5月1日前完成關注化學物質核可文件申請，並依規定每日申報運作紀錄。

環保局強調，民眾若非法持有笑氣，經查獲後可依毒性及關注化學物質管理法處以新台幣3萬元至30萬元罰鍰，若致人於死或危害人體健康等，則加處相關刑事責任，最高處無期徒刑或7年以上有期徒刑，併科罰金最高1000萬元，因此，環保局呼籲請民眾切勿為了一時助興非法運作笑氣。

(中時 )