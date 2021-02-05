24歲林姓男子不滿隔壁建地工人隨意將垃圾丟在林口區仁愛路一段的自家土地上，日前找來5名友人前往工地找業主討說法，雙方一言不合大出手，業主遭棍棒及電擊棒打傷，警獲報到場時，動手傷人的嫌犯早已逃逸，警方在1天之內循線將4名動手傷人嫌犯通知到案說明，另剩2名嫌犯也將積極追查到案說明。

據了解，遭打傷的伍姓男子（34歲）當時正與工人聊天，突然看到6名男子持棍棒及電擊棒走來，一開口就說垃圾是工人所棄置，伍男認為對方無憑無據就認定垃圾是工人丟棄，與對方發生爭執，遭棍棒及電擊棒毆傷倒地，警方到場後先將他送醫，經救治後並無大礙。

警方經調閱監視器確認嫌犯身份，經通知後到所說明。涉案主嫌林男表示，外公近日常抱怨有民眾亂丟垃圾，前往現場查看後確實發現許多棄置的便當盒，而鄰近的工地僅有一處，所以才會帶人去工地找業主討個說法。

警方隨後先涉嫌動手打人的4名嫌犯以聚眾滋事及傷害罪函送新北地檢偵辦，而其餘犯嫌警方仍積極查緝中。

(中時 )