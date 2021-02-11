「檢舉達人」通常都是神出鬼沒，偷拍違規照片也都是神不知鬼不覺，但高雄小港區學府路上日前民眾目擊，一名男子騎著機車在同一個地點拍照，而且從早上拍到下午，路人以為檢舉達人開罵，附 近生意人也差點出手毆打，直到警方到場證實該男子在「拍風景」，才平息這場糾紛。

一名網友在臉書社團《小港大小事》PO文並貼出3張照片，指出該名男騎士疑似檢舉達人，一直猛拍，菜市場的人也勸不聽，最後還被路人開罵，下午又到公園附近猛拍，不少人不滿他的行徑，要衝出來打人。

當地警方表示，確實有接獲報案，但該名騎士自稱在「拍風景」，檢查後確實沒發現有拍到任何違規照片，平息糾紛後就請雙方離開。

當地居民透露，由於小港區部分地段停車格短缺，確實有心人士會刻意檢舉，但平時都是徒步，並非騎著機車行俠仗義。據了解，該名男子確實不是當地「知名檢舉達人」，

對於該名男子只拍「風景」不拍違規，原PO認為，這位達人在「釣魚」，想故意讓人打，然後可以提告賺賠償金，不然怎麼會在原地用照相機，大喇喇地從早上10點拍到下午，只要有一點違規都不放過。

網友看後在下方留言「這種心態真要不得」、「我覺得挺不對勁的，很怕身上有凶器傷人」、「有被打的影片嗎」、「很故意喔」。

(中時新聞網)