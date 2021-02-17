女童雙手手腕有勒痕。（家長提供／曹婷婷台南傳真）

台南一名2歲多女童本月初從幼兒園放學後，被母親發現雙手腕疑有勒痕，就醫診斷為線性擦傷、瘀傷，質疑幼兒園涉虐，家長已報案提告，業者否認體罰、虐待，警方到園所調閱7支監視器釐清案情，但影片卻呈現「4倍速」快轉畫面，家長質疑形同刁難，教育局也已展開聯合稽查，盼盡快還原整起事件真相。

這名女童母親出面指控永康區某間幼兒園老師對女兒進行不當體罰，造成女兒雙手腕部線性擦傷、瘀傷，女童更出現創傷後壓力症候群，情緒不穩定，讓母親心疼不已。

警方獲報後，向該幼兒園調閱監視器，該幼兒園提供「4倍速」快轉畫面給警方，畫面根本無法勘驗。園方解釋「監視器設定錄影速度就是4倍速」，讓女童母親質疑幼兒園企圖以快轉影片掩蓋真相。警方擴大調閱後，7支監視器畫面均呈現快轉，已請園方聯絡相關設備維護工程師將影片調整為正常速度，進一步釐清真相。

面對女童母親指控，園方說明一切配合警方及市府相關單位調查，絕無隱瞞，監視器畫面疑似是廠商原本就設定壓縮檔，才呈現快轉，強調警方前來調閱監視器畫面，全程都很配合，沒有推諉，且員警都在場，更不可能動手腳。

女童母親針對女兒手部傷痕提問，但老師先回應說可能是玩單槓造成的，後來又改口在教室外玩耍時弄傷，隔天園方又稱可能是汗疹，說詞反反覆覆，憤而驗傷、提告。對此，園方說明，當下老師是想幫家長研判可能造成的原因，絕非說詞反覆。

教育局指出，月初獲悉後立即啟動標準作業流程，和社會局到園進行聯合稽查、要求保全錄影證據並完成訪談。針對幼兒手腕勒痕可能發生原因，目前雖無法有足夠證據論處，但後續教育局將聯合警政、社政、及資訊技術人員，希望早日還原真相。

(中時 )