新莊區某民宅發生兇殺案，43歲蘇女23日下午3時許，因為5000元貓飼料和68歲陳姓母親起衝突，蘇女索討舊帳3萬元不成，憤而外出購買水果刀刺傷母親左腹，母親臟器外露、倒臥血泊，蘇女哥哥見狀急忙報警，陳母經送醫急救後仍宣告不治，蘇女當場被警方帶回偵訊，訊後依殺人罪送辦。

據悉，蘇女排行老么，上有3個哥哥，一家人命運多舛，蘇女父親早年逝去後，靠著母親四處打零工拉拔4個孩子長大，蘇女二哥於1993年當兵落海失蹤，軍方當時只想發撫恤金了事，蘇女母親為了尋找兒子下落，獨自在營區附近村莊發傳單調查2年，還曾接受媒體訪問，稱死前最大的遺憾就是沒辦法找到兒子。

蘇女大哥擁有穩定工作任職保全，深怕妹妹在家沒事做，還在新莊為她開設檳榔攤；三哥則與母親同住二樓，開立按摩中心並於招牌上寫著二哥失蹤之事，蘇女則獨自住於5樓在家中、頂樓飼養大量流浪貓。

蘇女於樓頂餵養野貓，向寵物店購買多包貓糧，卻總積欠貨款，蘇女23日上午再度向寵物店叫貨，寵物店因蘇女積欠貨款婉拒，蘇女遂前往母親所經營的按摩店索討5000元飼料費，爭吵間費用多達到3萬元，陳母拒絕支付3萬元費用，母女爆發爭吵。

爭吵間，母親脫口而出「不然你把我殺死！」蘇女聽聞後氣憤難平，到附近商家購買水果刀，返家後4分鐘內怒朝母親左腹部猛刺一刀，母親血濺現場，臟器外露倒臥血泊中。蘇女哥哥在一旁見到慘況後趕緊報警，救護人員趕抵現場，陳母已倒臥地面大量失血，臟器外露失去生命跡象。

警方表示，行凶的蘇女現場由派出所警員帶回偵訊，鑑識人員第一時間也趕抵現場，拉起封鎖線進行採證，警方訊後依殺人罪嫌將蘇女送辦，詳細事發原因有待調查釐清。

(中時 )