斥資6000萬打造成歐洲小木屋風情的新竹市高峰非營利幼兒園，23日上午正式落成啟用。（陳育賢攝）

斥資6000萬打造成歐洲小木屋風情的新竹市高峰非營利幼兒園，23日上午正式落成啟用。（陳育賢攝）

斥資6000萬打造成歐洲小木屋風情的新竹市高峰非營利幼兒園，23日上午正式落成啟用。（陳育賢攝）

斥資6000萬打造成歐洲小木屋風情的新竹市高峰非營利幼兒園，23日上午正式落成啟用，行政院長蘇貞昌特別前來參訪，並與市長林智堅共同與孩子們同樂，林智堅表示，此幼兒園的建築導入了美學設計，希望讓竹市美學教育能夠從小扎根。

蘇貞昌、教育部長潘文忠、立委柯建銘今天與林智堅共同參與高峰非營利幼園的啟用典禮。蘇貞昌表示，為落實0到6歲國家養政策，政府將幼托經費從154億元，提升至557億元，之後將增加至850億，父母育兒津貼從過去2500元提升至現在3500元，明年8月將提升至5000元。

另，政府也透過前瞻計畫改造教育環境，以高峰非營利幼兒園為例，6000多萬此補助創造更好環境，更增加學童員額，這不是只有1間幼兒園，而是全國同步，好的環境，年輕人才敢婚、願生、樂養，政府有決心解決年輕父母的負擔，讓台灣看到希望。

潘文忠表示，中央已明確核定「0至6歲國家一起養」政策，積極建立各項公共托育機制。如0至2歲平價托育供應量將增加約8萬個，2至6歲平價教保服務增加約18萬個，共累積達36萬名額，成為台灣學前照顧的重要基礎。

另外針對想就讀市立及公共化幼兒園的家長，也補助育兒津貼，受惠人數從過去26萬增加到如今87萬人。

林智堅指出，原高峰非營利幼兒園教室是與國小共用，這次特別利用校園後方老舊籃球場空間，打造純白斜屋頂建築，搭配錯落的溫暖木紋窗戶，外型就像是座歐洲小鎮的鄉村木屋。

高峰非營利幼兒園校舍共2層樓高，以「家、童話、遊戲」3大主軸設計，結合周圍綠樹環境，每間教室都有一整排窗戶，加上多個低角度的角落空間，讓孩子舉目所及都是綠意。

另有晴雨皆可使用的人工草坪，屋頂以「玻璃天窗」做遮蔭避雨，下方的開放空間就成孩子們的風雨操場，今天啟用後將擴增2班，共可招收150位幼兒。

他說，市府近已投入超過4.6億元興建7棟獨立的幼兒園校舍，包含已完工的茄苳國小附幼、三民國小附幼及高峰非營利幼兒園，另還有興建中的關埔、華德福非營利幼兒園，以及設計規畫中的市立新竹幼兒園及新竹國小附幼。

預計到2023年將可增加1712個招生名額，除降低年輕爸媽的育兒經濟負擔，也致力讓幼兒能有舒適的學習環境，提供更多幼生就讀機會。

林智堅同時指出，新竹市是兒童城市，育兒政策領先全國，107年市府領先政院，宣布4歲兒童免學費；108年市府領先政院，提出班班有冷氣，投入4.5億元，今年將完成全市46所中小學冷氣裝設。

(中時 )