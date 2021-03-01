彰化芳苑濕地是全台最大，潮間帶寬度達到６公里，是保育鳥類大杓鷸、黑嘴鷗等重要棲地，位於二林溪出海口的紅樹林，主要為海茄苳及水筆仔，為鷺科重要繁殖棲地。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

未來整個紅樹林步道約有1028公尺，穿梭在1.8至2公尺的紅樹林間。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣政府向經濟部爭取「前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫」補助，辦理「芳苑濕地紅樹林暨其週邊整體環境改善」，斥資9000萬元打造，屆時將成為全台唯一結合海牛文化與紅樹林濕地的旅遊景點，王惠美說，期盼能在今年暑假前開放，為彰化西南角來豐沛的觀光人潮，與經濟效益。

彰化縣政府城觀處表示，彰化芳苑濕地是全台最大，潮間帶寬度達到６公里，是保育鳥類大杓鷸、黑嘴鷗等重要棲地，位於二林溪出海口的紅樹林，主要為海茄苳及水筆仔，為鷺科重要繁殖棲地，未來結合全國獨一無二的「芳苑潮間帶牛車採蚵文化」，以及白馬峰普天宮全台最大面積媽祖廟，相信能帶來可觀的觀光人潮。

王惠美多次到現場勘查，表示工程已接近完工的程度，但仍有部分需要改進，像是海風容易使鐵材生銹，會再要求廠商做好相關措施，才能安全無虞的開放給民眾使用，未來除了提供當地居民休閒活動使用，新設的海空步道併同疏伐紅樹林的作為，可引入潮間帶泥灘地生物，提升生態與環境教育的功能。

王惠美強調，芳苑紅樹林雖非原生植物，但長期發展下來具有優良的海岸防護作用，未來整個紅樹林步道約有1028公尺，穿梭在1.8至2公尺的紅樹林間，搭配生態導覽、觀夕平台、賞鳥亭、底棲環境觀察等，全程走完約需1個小時，帶領民眾深度認識紅樹林與濱海生態環境。

(中時 )