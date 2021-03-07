受鋒面通過及東北季風增強，氣象局表示，今天全台各地降雨機率高，中部以北及東半部有局部短暫雨，注意瞬間大雨、雷擊以及強陣風，其他地區也有零星降雨，周一至周三北部、東半部仍有下雨，氣象專家吳德榮表示，周四、五東北季風減弱、天氣好轉，周五晚至下周日東北季風再增強，北海岸、北部山區、東半部變天有雨。

氣象局表示，周一至周三（8日至10日）東北季風影響，迎風面北部、東半部有下雨機率，中南部山區亦有零星降雨，中南部平地多雲，但如果有華南雲系東移，也不排除有零星降雨；溫度部分，北台灣天氣較涼，其他地區早晚有涼意，中部以北、東北部低溫15至17度，其他地區18至20度，高溫北台灣約20至22度，花東23至25度，其他地區26至29度。接著周五、周六（12日、13日）東北季風再增強，北台灣天氣稍轉涼，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

吳德榮在專欄「三立準氣象· 老大洩天機」表示，今天上午鋒面層狀雲影響，中部以北、東半部有局部雨；下午起至明天降雨範圍縮小，北部、東半部有局部短暫雨，中部山區偶有零星少量降雨。

吳德榮說，周二、三東北季風略增強，但水氣少，周二北部、東半部仍有局部短暫雨，中南部多雲時晴，周三西半部多雲時晴、東半部偶有局部短暫雨。周四、五東北季風減弱，全台多雲時晴、氣溫回升。周五晚至下周日東北季風略增強，北海岸、北部山區、東半部降雨機率提高，其他地區影響不大。

(中時新聞網)