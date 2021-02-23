德州暴風雪導致當地電力設施癱瘓大斷電，一名11歲男童被發現隔天一早醒來身亡，家人向當地電力供應商提告，控訴供電商輕忽，導致男童被活活凍死，求償1億美元（約新台幣27.9億元）。

德州暴風雪導致當地電力設施癱瘓大斷電，一名11歲男童被發現隔天一早醒來身亡，家人向當地電力供應商提告，控訴供電商輕忽，導致男童被活活凍死，求償近新台幣28億元。

綜合美國廣播公司新聞網（ABC News）、英國廣播公司（BBC）報導，冰風暴壟罩德州，當地電力設備癱瘓導致上周百萬戶大斷電，停電讓民眾無法開暖氣受凍，居住在休士頓郊區的11歲男童畢內達（Cristian Pineda）16日被家人發現不醒人事，當時他和3歲弟弟共擠一張床，身上蓋著許多毛毯取暖，經過CPR搶救仍回天乏術。

他的家人火大向傑佛遜郡地方法院（Jefferson County District Court）提告，控告當地2間電力網營運商「德州電力可靠度委員會」（Electric Reliability Council of Texas，ERCOT）、「Entergy」嚴重疏忽，導致畢內達在冰風暴的斷電期間因失溫（hypothermia）喪命。

畢內達的母親瑪莉亞（Maria Pineda）在訴訟中指控電力供應商「置利益於民眾福祉之上」，儘管一周前就收到惡劣天氣預報，也清楚知道供電系統準備不足，2大供電商仍未採取預防措施避免災難發生，釀成上周大斷電，400萬用戶沒電沒暖氣可用，畢內達的家人決定向「德州電力可靠度委員會」及「Entergy」求償1億美元。

畢內達家族的委託律師布茲比（Tony Buzbee）表示，「這個年輕人因為公司的決策喪命，許久以前所做的許多決策導致這名年輕人死亡，這讓人無法接受。」

就讀6年級的畢內達其實是移民，2年前隨家人從宏都拉斯移民美國，瑪莉亞表示，畢內達是身體相當健康的孩子，過世前2天才玩雪，這是他人生中第一次玩雪，瑪莉亞描述，當時畢內達「相當興奮地」出門玩雪。

瑪莉亞說，那一周他們家連續2天斷電沒暖氣，當地氣溫降至攝氏零下12度。畢內達過世前一晚，全家人擠在一個房間裡取暖。

儘管家人斷定畢內達的死因為凍死，不過當地警察局表示法醫解剖的官方死因尚未出爐。

根據德州官方數據，惡劣天氣導致上周超過30人喪命，當中許多人在斷電期間使用汽車或發電機取暖，最終因一氧化碳中毒身亡。

(中時新聞網)