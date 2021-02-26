巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）「國父」、第一任總理索瑪利（Michael Somare）今天逝世，享壽84歲。家屬說，索瑪利與癌症搏鬥不久，終不敵病魔。

巴紐全國上下暱稱索瑪利為「大首長」，他在1975 年領導巴布亞紐幾內亞獨立，並數度擔任總理，總計17 年，最近一次是在2011年1到4月。

索瑪利的女兒貝珊（Betha Somare）表示，索瑪利本月初才剛診斷出罹患胰腺癌，一週前入院治療。

數十年來，索瑪利一直是這個多山島國的主導政治人物，預料他的離世將為全國帶來難抑的悲痛。

索瑪利任國會議員長達49年，於2017年引退政壇。

巴紐總理馬拉普（James Marape）告訴法新社：「這位偉大領袖是我們國家的榮耀。」他呼籲舉國靜默一週，向「這位我們國家虧欠許多的人」致敬。

馬拉普說：「我們這些後輩沒一個能和他比擬。」

巴紐有多達800種以上的語言和眾多部落團體，是亞太地區幾個最貧窮國家之一，卻擁有豐富資源和礦產，包括石油、天然氣、金礦與銅礦。

索瑪利逝世，代表著巴紐這個驚人多元國家一個世代的結束。

澳洲國立大學（Australian National University ）太平洋專家丁南（Sinclair Dinnen）告訴法新社：「他一直是重要人物，在巴紐政界是個偶像。」

「他的地位無人能及，被視為獨立之父；也有人會歸功於他的影響力，讓這個非常艱困的國家在後獨立時代團結在一起。」

(中央社)