桃園楊梅36歲徐姓弟弟與哥哥有嫌隙，去年1月12日在家中午睡，把鐵捲門斷電，不想被家人打擾。哥哥爬窗返家，弟弟不滿被吵醒，拿凶器將其殺死。弟弟否認犯行，但法官認事證明確，不過弟弟有思覺失調、父母求情，判15年有期徒刑，可上訴。

桃園地方法院審理，弟弟和父母在市場賣酸菜，哥哥則是賣雞肉，兄弟倆素來相處不睦。去年1月12日上午，弟弟先回家午睡，不想讓家人打擾，把鐵捲門斷電，小鐵門還以門栓上鎖。父母返家後，被反鎖在外，哥哥略晚回家，又喝了點小酒，得知連父母都被反鎖後，爬牆從2樓氣窗進入，在客廳沙發午睡的弟弟不滿被吵醒，因此雙方大吵一架。

弟弟心生不滿，趁著哥哥背對他時，持凶器往哥哥脖子一畫，切斷哥哥氣管、頸動脈，哥哥因此大量出血死亡。弟弟還趕快逃往鄰近汽車旅館，被警察找到時，沾滿哥哥鮮血的衣服都還沒脫掉。

雖然弟弟否認殺人，對哥哥怎麼死亡並不知情。不過法官勘驗監視器畫面，案發前僅有弟弟和哥哥進入屋內，衣服上的鮮血也確定是哥哥的，還有樓梯間鞋印等，可認當時弟弟就在現場。而且雙方感情不睦，弟弟反鎖是不想被打擾，哥哥略帶酒意返家，合理推斷兩人起爭執，弟弟因此燃起殺機。

雖然檢方求處無期徒刑，但法院認為，弟弟長年患有思覺失調症，但無因此導致辨識行為違法，或者辨識行為能力顯著降低，且爸媽懇切為弟弟求情，給予有期徒刑最高刑度的15年。家屬到場聽判，聽到法官判決，露出難過神情，面對記者詢問是否上訴，2人僅說「回家再考慮」。

(中時 )