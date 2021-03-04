爆發以非常規交易掏空公司的股票上櫃公司「淳紳公司」，台北地檢署指揮調查局台北市調處搜索約談後，4日晚間9時30分淳紳公司獨立董事黃文瑞及法務主管蕭彩綾被移送北檢複訊，對於媒體詢問是否參與掏空公司？2人都不發一語。

檢調發現，淳紳公司董事長沈瑋等人自2016到2019年，陸續移轉淳紳公司重要的研發成果及重要資產到TPHK公司、調度淳紳公司員工到沈完全掌控的TPHK公司工作，並陸續安排不合營業常規的名目掏空，如支出約1.5億元的「淳紳公司向TPHK公司採購電池包專利使用權」、約1.4億元的「代理銷售電動轎跑車」及約1.3億元的「採購零組件」等，使淳紳公司產生大額的現金流出，變相讓沈瑋透過他掌控的TPHK公司獲取私人不法利益。

此外，沈瑋等人也假藉如「特別獎金」等名目，從TPHK公司中套取來自淳紳公司的款項約6000萬，同時，為避免被發現這些掏空行為，還在2019年股東會年報、將應揭露的董事薪酬等資訊虛偽隱匿，使股東無法透過年報得知沈瑋實際支領的真實薪資。

(中時 )