經典線上遊戲「天堂」歷久不衰，台灣代理商遊戲橘子2017年間與韓國同步開放國際服，楊姓男子隨即花費50萬元儲值遊戲點數，隔年卻因被檢舉使用外掛，帳號遭永久封鎖。楊男不滿提告求償儲值、活動獎勵及精神慰撫金共70萬元，但台北地院囑託專家鑑定後，認定楊男確實使用外掛，故判他敗訴，可上訴。

楊男提告主張，他2017年9月25日註冊帳號，在亞丁伺服器創建妖精角色「今敏」，並花費50萬元購買遊戲點數，遊戲橘子卻在2018年5月29日及8月8日以使用外掛為由鎖定他的帳號，並在官網公告此事，貶損他名譽。

楊男強調，他沒有使用外掛，就算認定他違反「遊戲服務定型化契約」，依約停權最長不得超過7日，並回復帳號權限、原有遊戲物件、停權時的遊戲排名，若無法回復可認遊戲橘子債務不履行，應賠償遊戲點數及參與各式活動金額共60萬元，加上他因公告被其他遊戲成員以粗鄙言論貶損，另應賠他10萬元精神慰撫金，總共70萬元。

遊戲橘子抗辯，楊男角色多次遭其他玩家檢舉異常行為，經判定使用外掛或其他違反公平合理方式進行遊戲，嚴重危害遊戲公平及系統安全，依契約永久鎖定帳號並無不妥，且楊男購買的點數、道具均已如數給付，未受損害，另公告名稱部分遮蔽，僅顯示「＊＊＊＊敏」，也不是楊男真實姓名，其名譽並未受損。

遊戲橘子並提出「今敏」進行遊戲的影片、系統數據紀錄等資料，經法院囑託台北市電腦商業同業公會鑑定，鑑定報告認定，在正常狀況下無法重現「今敏」的遊戲行為，如施放技能距離、同分同秒發出對話、同分同秒溶解多項道具或撿取金幣等，合議庭因此不採信楊男主張，判楊男敗訴。

(中時 )