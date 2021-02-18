多人線上戰艦對戰遊戲《戰艦世界》（World of Warships）今天正式發表 0.10.1版本更新，眾所期待的義大利主力艦進入搶先體驗階段，將開放以下IV階至VI階義大利主力艦讓玩家體驗，包括Dante Alighieri (IV階)、Conte di Cavour (V階)、Andrea Doria (VI階)、Francesco Caracciolo (VII階)、Vittorio Veneto (VIII階) 以及Lepanto (IX階) 等六艘主力艦。

義大利主力艦使用使用半穿甲（SAP）彈，而非高爆彈，能針對防護中等或較弱的戰艦造成部分明顯傷害，但不至於會引發火災。另外，義大利主力艦持有多數的火炮，特性是射程較短、精準度不高，但主力艦同時擁有不錯的機動性與裝甲防護。VIII 至 X 階主力艦則擁有「全速航行發煙機」消耗品，在無需減速的情況下便能掩飾行蹤。

若想於搶先體驗階段獲得IV至VI階的義大利主力艦 ，玩家得先試圖收集義大利代幣，遊戲裡的一種新的暫時性資源，義大利代幣則是可以藉由完成特殊戰鬥任務系列，或是在軍械庫中，以達布隆兌換的隨機組合包、免費隨機組合包，或者是招募點數兌換的組合包中獲得，玩家也可以藉由觀看《戰艦世界》官方實況並成功解鎖實況中的戰鬥任務。

完成戰鬥任務組所獲得的代幣數量，將足夠讓玩家用來換取IV 至 VI 階的義大利主力艦，

而完成最後一個戰鬥任務組的玩家，將能獲得最終獎勵的 VII階 Francesco Caracciolo，

以及使用達布隆所兌換的隨機組合包獎勵： IX 階Lepanto。

第二季排名戰也將於0.10.1版本更新中強勢登場，相較於第一季，第二季的賽季長度延長了整整一倍，每一個衝刺回合的獎勵也增加了一倍，而要達到排名第一以及晉級所需的星星數量比上一季增加了 50%。

除了全新一季的排名戰，第12季公會戰鬥也將於此版本更新登場。玩家須使用 IX 階戰艦，以 7 對 7 格式進行戰鬥。另外，新的賽季也針對戰艦數量限制系統上做了微調，目的是確保在每場戰鬥中與每個遊戲模式裡，皆能提供玩家多樣化並且有趣的玩法。

在 0.10.1 版本更新中，激鬥也做了大幅度的調整及更新，不僅變成了獨立的戰鬥類型，賽季時間縮短，隊伍規模也縮小。玩家能選擇單獨參戰或者加入分艦隊，但須使用 VIII 階的戰艦以及 1 對 1 的格式進行賽式。

最後，受到疫情影響，今年的巴西狂歡節 (Brazilian Carnival) 無法如期舉行，為了讓玩家依舊能夠歡慶此節慶，《戰艦世界》舉行了巴西狂歡節特別活動，推出巴西驅逐艦Juruá以及「火蛇」永久迷彩。Juruá是巴西在第二次世界大戰爆發前夕向英國訂購的，擁有良好的隱蔽性，其魚雷可造成敵人一定程度的傷害。

(科技)