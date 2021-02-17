蘋果（Apple）iOS 14.5 Developer Beta自推出以來就備受矚目，主因還是因為Developer Beta 1包含了可讓使用者使用Apple Watch來為iPhone解鎖的功能。不僅如此，從稍早釋出的iOS 14.5 Developer Beta 2來看，這將會是一個「很有料」的更新。

根據網路相關資訊，iOS 14.5 Developer Beta 2包含了針對表情符號的更新，加入了繃帶纏裹的愛心、火熱的心，也將耳機的表情符號轉為AirPods Max的造型；此外，則是針對情侶、留鬍子的人都提供的更多元的性別包容度。

除此之外，iOS 14.5 Developer Beta 2也被發現了具有充電優化功能（可能是一項針對新款聰穎電池護殼加入的新功能）、搭配iPad Smart Folio（聰穎雙面夾）可以在關閉時也會將內建麥克風靜音，可防止app在iPad靜置時掉用麥克風權限；此外，還包含了針對Apple Music加入新的手勢控制功能，點住歌曲向右滑動就可以將歌曲加入播放列表。

另外，據了解iOS 14.5 Developer Beta 2也修復了會導致部分iPhone「綠螢幕」則災情。不過《MacRumors》網站指出，綠螢幕的情況在手機升級至iOS 14.5 Developer Beta 2後，在部分機種中已經恢復，但是也並非全體適用。換句話說，先前爆發的iPhone綠螢幕災情還不一定能夠過iOS 14.5來完全緩解。

從當前的推送時程來看，使用者要等到iOS 14.5正式版，可能還需要一兩個月的時間。不過要是等不及，想率先體驗新功能的話，可以在Apple Beta版軟體計畫網站登記Apple ID，即可下載Public Beta來體驗。唯Public Beta仍非正式版本，功能與效能可能不如正式版本那麼穩定，建議需要先行備份iPhone後再行下載；另外也建議安裝在非工作用的設備上，以免緊急時系統不夠穩定，影響工作績效。

(科技)