一年一度的元宵節快到囉！從22日開始為期一週，LINE聊天室有台灣限定的元宵節特效，只要在手機中的LINE聊天室輸入關鍵字，就會召喚出可愛的熊大兔兔，為使用者帶來溫暖療癒的美麗天燈！

LINE官方部落格公布，今年啟動元宵節聊天室特效的三組關鍵字是「元宵」、「天燈」，與「平安」，寓意是希望使用者們新年都能照顧好自己，也把這個心意透過LINE傳達給自己關心的親人與好友。

這次元宵節聊天室特效的日期為2021年2月22日(一) 上午10:00，到2021年3月1日上午10:00，應用的版本是LINE iOS與 LINE Android版本，但沒有包括LINE電腦版呦！最低版本限制為LINE iOS 9.15.0，與LINE Android 7.1 ，不太確定的話可直接更新到LINE最新版本。若版本符合但沒看到特效，可以重新開啟LINE試試看。

(科技)