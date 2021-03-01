蔡依林（Jolin）的歌曲〈甜秘密〉MV去年12月上架，立刻衝上Youtube發燒影片第二名，導演廖人帥今分享MV近期一口氣獲五個城市國際影展獎，分別為歐洲電影攝影獎（ECA）、紐約攝影獎 （NYCA）、倫敦國際⾳樂錄影帶⼤獎 IMVA MUSIC VIDEO Bst Cinematography、柏林國際電影節 ARFF BERLIN OFFICIAL AWARDS（最佳攝影指導）、義⼤利維蘇威火⼭國際電影節 Vesuvio International Monthly Film Festival （最佳攝影指導），開心恭喜Jolin，「我們一起努力讓華語流行音樂被全世界看到、聽到」。

〈甜秘密〉MV光是後製就花了3個月，耗資超過1200萬，建立六大風格場景，拍攝長達3天，更請出連續兩年贏得金馬獎最佳視覺效果的郭憲聰團隊，打造出既寫實又奇幻的特效；蔡依林Jolin在MV中嘗試全新造型、扮成「孕婦」，不只是第一次裝上假肚子扮孕婦，還必須全身淋得濕漉漉，蔡依林表示：「大肚子是我沒有嘗試過造型，是還滿新鮮的，但背和腰要挺著肚子滿酸的，所有的孕婦都辛苦了。」

蔡依林的演技也獲得廖人帥大力稱讚：「整支MV喜怒哀樂全在裡面，她有開心、有被背叛、有哀傷、有崩潰、有憤怒，沒想到她原來會演戲，是個很棒的驚喜！」MV去年底釋出引發網友的兩極評論，大多樂迷給予高度肯定，也有少數聽眾在批踢踢留言負面評論，認為「MV故事與歌曲沒有連結」、「劇情很多餘，和歌不搭」、「剪輯太碎，無法好好聽歌」、「開頭老高很讓人出戲」等，掀起熱議。

(中時 )