台灣日前因為大陸暫停台灣鳳梨輸入而把產地農民搞得人翻馬仰。大陸的理由是台灣鳳梨有蟲害，民進黨政府的回應是直截了當地「政治操作」。外交部又搞出「自由鳳梨」、賴清德也提出和澳洲「紅酒換鳳梨」。民進黨這些官員挺有意思的，人人腦筋急轉彎。大陸暫停台灣鳳梨輸入，其實可以透過各種管道協商，相互了解問題出在哪？應該是有可以解決的方案，如今卻政治無限上綱。

但是也讓台灣許多吃瓜群眾清楚的了解到，蔡英文和民進黨利用仇中抗中贏得政權，大陸當局並未因此而禁止台灣農產品進口、同時大陸也遵照協定，禁止大陸農產品銷往台灣，大陸的這個政策可說是「打落牙齒和血吞」，不願政治對立而傷害到基層台灣農民。

台灣鳳梨暫停輸入大陸是政治因素還是蟲蟲因素？真的說不清楚，一般說來，除非兩造有敵對的情況，或是強國明擺著對敵對國家採取禁運或制裁貿易項目，否則貿易原則是政經分離的，如今兩岸發生了鳳梨貿易問題，原因尚待澄清，台灣當局則直認是政治因素，這或許也可以解說因為兩岸彼此的政策對立，因此帶來了種種可能誤會和苦果，最後只有讓無辜的老百姓吞下去。

蔡政府應該不了解台灣對北京政府的不友善態度，除了有可能暫停若干商品輸入大陸，直接造成台灣若干困境和麻煩；此外，大陸將會出什麼牌，台灣也不清楚，這真的是台灣的危機，特別是事關農產品的產銷出路，台灣的兩百萬農民，他們究竟要仰賴政府當局不斷地撒錢救濟？維持低收入生活？還是能夠因為自己不斷地努力，增加收入和改善生活？這兩條路就是台灣農民面臨的選擇？也是兩岸戰略模糊的必然結果。

日前一則外電報導，曾分別在共和黨小布希總統和民主黨歐巴馬總統任內擔任過國防部長，也曾任美國中央情報局局長的蓋茨，在參加2月26日《華盛頓郵報》的線上活動時表示：在美中多面向競爭中，他最為擔心台灣局勢，台海局勢非常危險，美國應考慮放棄長期以來的戰略模糊，明確告訴兩岸，不得單方面動武或尋求獨立，改變現狀。他說要告訴中國人，若無緣無故對台灣採取行動，美國會支持台灣；他也說同時告訴台灣人，若單方面改變現狀或獨立，就得靠自己。

美國和中華民國斷交，轉而承認中華人民共和國為唯一代表中國的政府，享有中華民國政府在聯合國擁有的5常任理事國地位，過去數十年來維繫美中與台灣等三方關係的就是一個《台灣關係法》和「三個公報」，美國基本上都是維持台海現狀不變。因為美國要對付的國家只有俄羅斯以及美國安排的國際秩序，更重要的是維持美元的世界唯一地位。如今，中國大陸埋頭苦幹，已讓自己的實力僅次於美國，與世界各國的經貿關係也是一體化的共生共榮的關係，中國大陸的國家實力增強，當然國防力量跟著上來。曾擔任兩黨總統的國防部長蓋茨肯定熟知其中的風險。

台灣是大陸的核心價值之一，大陸的目標是統一，底線是維持台海現狀，兩岸和平基礎則在一個中國共識下的「九二共識」。因此我們希望美國拜登總統再重新釐訂美中兩國競合關係之原則時，放棄維持台海現狀的戰略模糊策略。

美國在過去的戰略模糊，或許認為大陸發展不起來，美國是有機會支持台灣脫離中國而獨立，像中南美洲的許多小國家一樣，台灣則成為美國西太平洋第一島鏈的重要島國。然而這個期望已然落空，當今之計，美國只有設法維持台海現狀，明白告知台灣政治團體不允許搞台獨，讓北京沒有對台灣動手的藉口。

總之美國必須在台海呈現戰略清晰，才能獲得台海情勢的穩定和本區的和平發展，美國更應該鼓勵兩岸和平交流，在未來與其和中國對抗，與其背負一個不確定性的台灣，不如和一個受到美國人鼓勵而能走向兩岸和平統一後的中國共享經濟的繁榮，這才是美國的核心價值。(作者為中華戰略學會研究員)