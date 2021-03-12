澳洲總理莫里森今天表示，他首度與美國、印度及日本的領袖召開「四方安全對話」峰會，將成為印度太平洋地區穩定的一大支柱，中國沒有理由反對。

美聯社報導，「四方安全對話」（Quad）自2007年成立以來，4個成員國不時會派代表舉行會議，但這次將是4國領袖首度舉行峰會。當初成立宗旨原是為2004年南亞大海嘯後提供印尼等國援助。

莫里森（Scott Morrison）將在明天清晨與美國總統拜登、印度總理莫迪（Narendra Modi）及日本首相菅義偉召開網路峰會。

中國先前表示，四方安全對話目的是遏阻所謂的中國野心。

莫里森表示，中國沒有理由反對這場領袖峰會。

莫里森告訴媒體：「這是關乎4個在印度太平洋地區有長期利益的國家。對我方而言，這是我們、日本及印度生活的地方，當然美國長久以來都有人員在太平洋地區，因此這是攸關印太地區和平穩定一大支柱，有利於印太地區所有國家。」

他還說：「這是確保我們能更容易和平貿易、在海域和空域自由移動，確保我們這大片區域的便捷化、貿易和流動，這4國是自由民主政體，共同捍衛我們的價值，確保我們是印太地區和平穩定一大支柱。」

美聯社提到，拜登曾表示，他認為與區域的美國盟友合作是他因應中國經濟和軍事力量日益強大的策略重點之一。拜登先前說，希望與北京建立更文明的關係，但在貿易、科技和人權議題上，他沒有顯示放寬前總統川普政府對抗性措施的跡象。

然而法新社報導認為，拜登政府一直小心翼翼避免將「四方安全對話」明確與中國議題掛鉤。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）說，「四方安全對話」不是聚焦在任何單一議題，包括中國。

中國外交部發言人趙立堅被問到有關這場峰會的問題時說，任何區域合作機制都應順應「和平發展、合作共贏」的時代潮流。

他說：「我們希望有關國家從地區國家共同利益出發，秉持開放、包容、共贏理念，多做有利於地區和平、穩定與發展的事，而不是相反。」

(中央社)