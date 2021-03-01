雅虎在世界逐漸被GOOGLE取代，可是在日本仍是用戶最常使用的入口網站，日本雅虎與其他國家的雅虎不同，日本雅虎最大股東是軟銀集團。在今（1日）軟銀集團旗下雅虎日本和同樣大受歡迎的訊息應用程式LINE完成合併，成立Z控股（Z Holding），日本最大IT企業隨之誕生。

據共同社報導，Z Holding今（1日）召開記者會，會上透露目標稱2023年度將把銷售擴大到2兆日元，力拚營業利潤達2250億日元，還透露，計畫在之後5年加強在AI人工智能領域投資5000億日元，增加5000名AI工程師。

2家公司完成合併，經營體制由LINE母公司韓國NAVER和軟銀分別出資50%，設立中間持股A控股（AHD）成軟銀合併子公司，並把Z Holding設於AHD之下，再由Z Holding旗下已成為完全子公司的LINE和雅虎分別運作發展業務。

2家公司於2019年11月就已經完成了經營合併的基本協議，按照原計畫進行，本該在2020年10月實現經營合併，可由於部分國家在審查上進度落後，才延遲至今。

2家作為搜尋網站和通信軟體的公司，這起交易創造了規模300億美元的科技巨頭，使用用戶加起來超過1萬人，成日本最大IT企業，事業範圍涵蓋訊息、線上廣告和金融服務，未來的發展也備受關注。

(中時新聞網)