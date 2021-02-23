里昂證券指出，欣興（3037）挾單位售價上漲與產品組合改善雙優勢，衝破匯率不利因素與山鶯廠房失火的迷霧，預期2020年第四季毛利率、每股純益都將超乎市場估計，創10年來單季新高，看好市場會重新進入對欣興獲利調升潮；花旗環球證券則把股價預期升到市場最高的160元，超越高盛與研究機構ALETHEIA的150元。

里昂認為，儘管欣興2020年第四季遭遇S1廠房失火，可能影響毛利率1.5～2個百分點，新台幣升值再另外影響1.5～2個百分點，所幸受惠於單位售價上漲與產品組合改善，推估單季毛利率為14.5％，優於市場預期的13.9％。同時，欣興2020年第四季毛利率若能大致持平於第三季，對市場來說，不僅已是相當令人欣慰的成績，還意味2021、2022年毛利率有很大上檔空間。

火災造成的一次性費用，可能使單季營業費用支出竄高，然外資估計，欣興從投資收益獲得的非營業利益發揮極大助益，有效抵銷火災帶來的資產減損，單季每股純益將會是遠高於市場預期的1.2元（市場共識為0.5元），改寫10年來單季新高。里昂給予欣興「買進」投資評等，並把推測合理股價估值升到130元。

除了火災因素，先前由於欣興2020年第三季財報失色，市場過去三個月來連番下修欣興獲利預期，然里昂證券認為，在2020年第四季毛利率順利抵禦火災與匯率負面因素，展現一定支撐性，搭配第二季起產品單位售價將強勁上漲，研判市場近期就會重新開啟對欣興新一輪獲利上調循環。

花旗環球證券同樣認為欣興上季營運成績單將優於市場預期，更看好長期產業上升循環，認為ABF供貨緊缺與高毛利BT載板將替2021、2022年帶來獲利上檔空間，欣興屆時表現有望超越同業。

外資估計，欣興2020年每股純益為3.57元，接下來更耀眼，2021年先增加為4.75元，2022年再爆發成長近七成、達7.93元。

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