根據中國地震網路中心（CENC）的說法，星期五14:11分，西藏自治區那曲(Nagqu)比如縣發生6.1級地震。

新華網報導，震央中位於北緯31.94度，東經92.74度，此地離拉薩約277公里，震源深度10公里，為淺層地震。

後續報導稱，交通道路尚稱通暢，有些小鎮的房屋有出現裂縫，曲鎮小學有1000多名師生，已全部轉移至戶外安全場地，無師生出現傷亡情況。

(中時新聞網)