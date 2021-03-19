西藏東部那曲市發生6.1強震 消防隊待命救災 19:012021/03/19 中時新聞網 江飛宇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中國地震網路中心（CENC）的說法，星期五14:11分，西藏自治區那曲(Nagqu)比如縣發生6.1級地震。 新華網報導，震央中位於北緯31.94度，東經92.74度，此地離拉薩約277公里，震源深度10公里，為淺層地震。 後續報導稱，交通道路尚稱通暢，有些小鎮的房屋有出現裂縫，曲鎮小學有1000多名師生，已全部轉移至戶外安全場地，無師生出現傷亡情況。 美槍擊案亞裔6死 歐巴馬林書豪詹姆斯譴責 《國際產業》直球對決特斯拉 吉利祭出利器Zeekr (中時新聞網) #發生 #6.1 #報導 #出現 #那曲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 尚青論壇：雁默》英國想重振雄風卻在解藥裡投毒 16:432021/03/19 尚青論壇 觀音保生里迎接清明節 舉辦公墓火警演練 16:592021/03/19 寶島 能源基金績效翻身 後市停看聽 04:102021/03/19 投資理財 《國際金融》汽車族群催油門 德國DAX一度創新高 17:392021/03/18 財經 衰到爆！莫名被扯跟王定宇同居 何欣純臉書竟遭酸民灌爆 10:522021/03/19 政治 和AZ疫苗無關？專家曝血栓發生可能原因 00:062021/03/18 國際 周日強冷空氣來了！變天濕冷跌至12度 這天才回暖 08:072021/03/19 生活 蘇貞昌：從不認為中國不會對台動武 用備戰以止戰 16:452021/03/19 政治 同居扯何欣純救援 許淑華譏王定宇：讓社會看盡笑話 09:292021/03/19 政治 阿爾及利亞外海6.0淺層地震 居民驚慌奪門而出 11:092021/03/18 國際 魏秀文《遊覽車》飽受負評卻爆紅 許常德點破關鍵原因 11:122021/03/18 娛樂 兩岸熱門新聞 中美會談爆火藥味 趙立堅：這只是開胃菜 後面正餐才是重頭戲 - 兩岸 美中會談爆激烈交鋒 分析人士：向國內觀眾展現強硬姿態 - 兩岸 楊潔箎重砲轟美 資深眾議員：讓拜登看清楚究竟在跟誰打交道 - 政經 中美高層戰略對話登場 楊潔篪：美國沒資格居高臨下與中國說話 - 兩岸 - 旺報 【美中會談】楊潔篪批美：沒資格說從實力地位上與中國談話 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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