「日本放送協會」（NHK）報導，該國東北宮城縣周邊海域20日發生規模7.2的地震，最高震度達5強，氣象廳立即對該縣發出海嘯警報，不過稍後海嘯警報已解除。

「日本放送協會」指出，地震發生於當地時間18時9分（台灣時間17時9分），推斷為規模7.2、震源深度約60公里，震度達5強的區域包括該縣北部、中部、南部，岩手縣和福島縣部分區域的震度則達到5弱。

日本氣象廳18時11分立即發布海嘯警報，預測海嘯高度達1公尺，要求身處岸邊和近海者立即避難，且不要接近河川的河口，並稱部分地區的海嘯高度可能「高於預期」，多處位於海嘯警報區域內的避難所也立即開設。不過在當地時間19時30分（台灣時間18時30分）時，氣象廳已解除海嘯警報，稱雖然潮位可能發生少許變化，但不需擔憂海嘯侵襲。

日本東北近海再度發生規模7.2的強震，並可能引發海嘯。

「日本放送協會」表示，這是日本氣象廳2019年6月以來首度發布海嘯警報，當時發布地點為日本海側的山形縣和石川縣，預期海嘯高度分別為11公分和8公分。宮城縣的海嘯警報則要追溯到2016年11月，當時是福島縣周邊海域發生規模7.4的強震。

宮城與福島當地的核能發電廠皆未發生異狀，不過目前傳出有1名90歲的女性、1名70歲的女性和1名80歲的男性受到輕傷，皆無生命危險。石卷市一處工廠發生火災，宮城縣栗原市則有約200戶停電，福島二本松市部分區域停水，宮城與福島的多條高速公路暫時封閉，JR東北新幹線、在來線和仙台市地下鐵也為確保安全無虞，暫時停止運作。

宮城縣周邊海域2月13日也發生過規模7.3的強震，當時該縣的最高震度達到6強。

(中時新聞網)