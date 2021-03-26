臺東芮氏規模4.5地震 最大震度3級 06:022021/03/26 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，26日5時30分發生芮氏規模4.5地震，地震深度29.8公里，震央位於臺東縣政府東南方21.1公里（位於臺灣東南部海域），最大震度臺東縣3級。1100326 (中央社) #地震 #公里 #大震 #芮氏規模 #臺東縣 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 清明祭祖掃墓禁忌看這裡 民俗專家：6種水果不能拜 - 生活 【缺水危機】今起回暖雨神不再來？專家曝缺水地區、下波變天時間 - 生活 夜市吃蚵仔驚見「橘色蜘蛛」嚇壞 饕客秒懂狂讚 ：賺到了 - 生活 男買鹽酥雞不敢聊天 網見超兇公告全笑了：老闆娘夠狠 - 生活 【缺水危機】4月仍少雨 彭啟明曝5、6月降雨機率 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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