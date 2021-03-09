9點07分東南外海規模4.8地震 台東最大震度4級 09:192021/03/09 中時新聞網 尉遲佩玉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣東南部海域09：07規模4.8地震，台東最大震度4級。(氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣地區今天上午9點07分發生規模4.8地震，震央在臺東縣政府南偏東方109.8公里，位於臺灣東南部海域，地震深度21.7公里，各地震度：臺東縣地區最大震度4級、蘭嶼4級、大武2級、達仁1級、綠島1級，屏東縣地區最大震度2級。 昶鋐精密代理CNC車床 客戶最強後盾 台東醉漢持刀閒晃 優勢警力制伏 (中時新聞網) #地震 #台東 #東南部海域 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台東風調雨順 青梅、香丁產量大增 04:102021/03/09 焦點要聞 阿里徵才 向台灣碩博士招手 年薪達150萬人民幣 04:102021/03/09 財經要聞 Aramco儲油槽遭「青年運動」攻擊 沙國與葉門叛軍 6年恩怨未了 04:102021/03/09 全球財經 美生技公司與默沙東合作試驗 治療新冠 口服藥有影 04:102021/03/09 全球財經 中華電資產活化 高雄建商場 04:102021/03/08 財經要聞 印度、東協越南基金 氣勢盛 04:102021/03/09 投資理財 王品、金車新品牌 搶食燒肉商機 04:102021/03/09 產業．科技 喋血或浪襲 宜檢追幽靈船謎團 04:102021/03/09 社會新聞 【1周5夜】傳出偷情喊誤會 王定宇多次烏龍爆料都未送辦 08:582021/03/09 政治 iPAS實作基地 接軌產學 厚植區域專業人才發展能量 04:102021/03/09 產業特刊 冷空氣接力報到！本周2波變天 降雨熱區出爐 08:092021/03/08 生活 生活熱門新聞 煮肉前一個動作沒必要 女大生愣：我從小就錯了 - 生活 水庫何時解渴？鄭明典揭時間點：不來則已一來驚人 - 生活 夫妻年薪百萬看北市房 自備款1500萬竟遭代銷嗆爆 - 生活 她面試全被打槍 科系曝光 人資：光聽就不想用 - 生活 台北人妻嫁到台中 一看當地人吃花椰菜方式驚呆：長知識了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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