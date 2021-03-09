台灣地區今天上午9點07分發生規模4.8地震，震央在臺東縣政府南偏東方109.8公里，位於臺灣東南部海域，地震深度21.7公里，各地震度：臺東縣地區最大震度4級、蘭嶼4級、大武2級、達仁1級、綠島1級，屏東縣地區最大震度2級。

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(中時新聞網)

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