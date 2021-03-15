環保署指出，今天西半部位於背風側，擴散條件不佳，截止上午10時，雲林以南至高雄有7測站達紅色警示等級，污染物為細懸浮微粒；午後受光化作用影響，中南部臭氧濃度易上升。

行政院環境保護署表示，今天東北季風減弱，環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，風速弱且擴散條件不佳，易累積污染物，清晨至上午桃竹苗外海可能生成背風渦漩，局部地區污染物濃度易上升；午後受光化作用影響，中南部地區臭氧濃度易上升。

環保署指出，今天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

根據環保署空氣品質監測網，截至上午10時，有7測站空氣品質達紅色警示等級，集中在雲林以南至高雄間；另外，西半部有27測站達橘色提醒等級；主要污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。

環保署預估今天花東空氣品質為良好等級；宜蘭、北部及澎湖地區為普通等級，北部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；竹苗、中部及馬祖、金門地區為橘色提醒等級；雲嘉南及高屏為紅色警示等級。

環保署表示，今天至20日東北季風減弱，環境風場轉為偏東風，西半部擴散條件較差，需留意污染物累積情形；20日下半天東北季風增強，迎風面地區空氣品質好轉，下風處南部地區仍需留意污染物累積情形。

環保署提醒，空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，應注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出時應配戴口罩。

(中央社)