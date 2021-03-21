氣象專家吳德榮說，今天強冷空氣南下北台灣轉溼冷，預估晚間降至13度。另外，環保署表示，今晚冷空氣挾帶中國沙塵移入台灣，明天全台空氣品質指標為橘色提醒到紅色警示等級。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今天北部、東半部有局部雨，中部山區偶有短暫降雨機率；「強冷空氣」南下，北台灣轉溼冷，愈晚愈冷、今晚溫度將降至攝氏13度左右，要注意保暖，其他地區氣溫也逐漸下降。

吳德榮指出，明天仍受強冷空氣影響，北台灣偏冷，其他地區早晚也冷，北台灣平地最低氣溫約可降至12 度左右；白天起轉乾，北台灣降雨漸停歇、轉為多雲的天氣；23日清晨氣溫仍然偏低，白天起冷空氣減弱，氣溫回升，各地為多雲時晴的天氣。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，23日晚間至24 日上半天有「中層短波」快速通過，帶來局部降雨的機率；24日下半天起至26日再恢復為晴時多雲、穩定的天氣，氣溫逐日漸升。

他提到，這波「中層短波」所伴隨的天氣，各國模式模擬有很大差異，歐洲模式幾乎全台皆受影響，美國模式則影響很輕微，顯示不確定性很高，各國模式模擬也不斷在調整，應持續觀察。

行政院環境保護署表示，預估今晚起中國沙塵將南下影響台灣空氣品質，北部PM10（懸浮微粒）小時濃度將達250至300微克/立方公尺，短時間可能超過300微克/立方公尺，PM2.5（細懸浮微粒）小時濃度將達50至60 微克/立方公尺。

根據環保署空氣品質監測網截至上午8時，嘉義空氣品質已達紅色警示等級、台中以南也有26個測站呈橘色提醒等級。

環保署提醒，明天白天沙塵影響至中南部地區，全台空氣品質指標為橘色提醒到紅色警示等級，影響程度將視東北季風及上游降雨而有所變化；預報這波沙塵將於23日白天逐漸緩和，不過南部地區風速較弱，空氣品質為橘色提醒到紅色警示等級。（編輯：張芷瑄）1100321

(中央社)