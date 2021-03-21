新冠肺炎AZ疫苗預計22日開打，屏東縣分配到1100劑，有2家指定接種合約醫院。目前調查全縣約2000名醫療照護工作人員願意接種，首批將以縣內14家責任醫院的高風險醫護人員優先，屏東基督教醫院院長余廣亮將帶頭接種。

屏東縣衛生局表示，AZ疫苗指定合約醫院有衛生福利部屏東醫院、屏東基督教醫院2家，相關接種資料及系統資料均已建置完成，也針對合約醫院加強接種流程、場所的整備作業進行輔導。

另外有12家責任醫院，包括國仁、大新、輔英、南門、枋寮、寶建、恆基、東港安泰、潮州安泰、國軍分院、高榮分院及恆春旅遊醫院，院內醫護人員將以團體預約方式，分批至指定合約醫院接種。

屏基表示，優先施打順序均以造冊，其中風險較高等級，例如專責病房、急診的醫護人員會優先施打。屏基急診部主任陳志文負責第一線的採檢工作，協助入境移工及漁船漁工等的篩檢工作，有時一天要篩檢30、40名入境人員。

他說，因身處第一線，接觸風險高，參考國外的背景數據，衡量利弊得失，並評估自身身體狀況後，決定接受接種。雖然國外有特殊反應的個案，但就比例上來說，與身處第一線的風險比較之後，還是覺得施打會比較安心。

屏東縣AZ疫苗22日上午11時將於屏基開打，院長余廣亮將帶頭接種疫苗，屏東縣長潘孟安也會出席。

(中時 )