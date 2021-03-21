台東地區農會21日在台東原生應用植物園舉行「初鹿枇杷節活動」。(台東地區農會提供／蔡旻妤台東傳真)

台東地區農會21日在台東原生應用植物園舉行「初鹿枇杷節活動」。(台東地區農會提供／蔡旻妤台東傳真)

20210321 台東初鹿枇杷節

台東地區農會21日在台東原生應用植物園舉行「初鹿枇杷節活動」，台東縣卑南鄉初鹿村早春枇杷肉質柔軟、味甜、風味濃。此外活動結合迎賓森巴鼓表演、旮亙樂器展演、家政班活力熱舞表演、枇杷親子趣味競賽、在地當季農特產品共同行銷，吸引許多民眾攜家帶眷共襄盛舉。

10多名小朋友頭戴花圈、身著原民傳統服飾，腳踩著整齊步伐，仔細一看，在排頭2名孩子邊倒退行走、邊引領團隊一起打著森巴鼓、整齊劃一的鼓聲中穿插孩子的吶喊聲，吸引在場所有人的目光，為活動熱鬧揭開序幕。

台東地區農會總幹事李建通表示，初鹿枇杷產季為全國最早的產區，種植面積約40公頃，早春枇杷品系以「長崎早生」居多，今年從1月中下旬開始採收，3月中旬量產，肉質較柔軟，味甜微酸風味濃，品質極佳，產量豐富，是優良早熟品種，今年產期可至清明節。

金黃飽滿的枇杷，嚐起來酸甜多汁，讓人口水直流。每年2月至4月是盛產期，是早春的果中珍品。現場由枇杷產銷班長吳培弘到場展售，現場2000斤優質枇杷讓鄉親及遊客踴躍搶購；吳培弘進一步表示，因為2020年雨量較少，讓今年枇杷果實比去年稍小一點，但果品及甜度仍維持高品質。

展售活動結合優質初鹿枇杷，並整合台東地區農會所轄休閒農業區、農業產銷班及青年農民農產資源辦理共同行銷，推廣在地農特產品枇杷、釋迦、埤南米、茶葉、洛神及紅龍果等，盼能提升枇杷產業的買氣，建立地區形象，實質改善農戶生活，創造農民收益，給辛苦耕耘的農民們大大的鼓勵。

(中時 )