「國民姊夫」AKIRA與林志玲一同擔任御茶園20周年品牌年度代言人，繼上次夫妻兩上支甜蜜在日本拍攝的廣告後，這次新品由AKIRA獨自拍攝，除了賣力示範「放浪搖」外，全程也用流利中文念出台詞「我們一起放浪搖，搖出台灣茶香」，標準發音超人超驚艷。

AKIRA透露自己在工作時，要拍攝影片等都會主要想說去使用中文，每次也都會錄音下來確認發音，「然後漢字的意思也和日文有些相似，不僅是聽和說，也會把中文寫下來」，也有請教舞蹈教室EXPG台北校的員工和台灣經紀人，當然還有向老婆林志玲，生活用語全都是來自愛妻的教導。

AKIRA自去年開始進行身體改造，鍛鍊身體增肌。（LDH提供）

他還說去年開始進行身體改造，增加了14公斤，「至今都是維持稍微剛好的身形，不過為了可以有更好、更棒的舞台表演，所以鍛鍊身體增加了肌肉」。最近主要為了下月27日發行的EXILE新歌〈PARADOX〉拍攝MV，還有演唱會彩排。

(中時 )