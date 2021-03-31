報載綠委王定宇指出，因為立院會館環境不好，才會去跟民進黨發言人顏若芳分租房間，讓此一傳奇新聞又生枝節，雪球也越滾越大。然而，日前傳來立法院擬斥資1.72億元整修台北、大安住宿會館，頗有為王定宇量身打造之嫌。不過立法院秘書長林志嘉強調，「王本人並沒有要求，是立法院本來就有規畫。」

不過，日昨葉毓蘭委員特地考察了大安會館，以了解相關設備情況。從新聞影片可以清楚看出，套房空間並不小，裡面除床鋪外，電視、冰箱、冷氣一應俱全，是極為適合公務人員臨時的居所。

目前台灣經濟的成長率固然傲人，然而那主要是因為高科技產業領頭的關係，一般老百姓根本享受和感受不到。走一趟士林夜市及淡水老街，就會看到景氣蕭條、關店日增及店家紛紛叫苦的畫面。

君不見滿街快速穿梭外送食物的機車，若非找不到適當的工作，有誰願意這樣辛苦早晚奔波？上周在我家附近大馬路坡道上，看到一位中年人身背外送食物箱，手推腳踏車往山坡走；不禁想起杜甫的詩作：「朱門酒肉臭，路有凍死骨。」

據立法院預算書顯示，法定立委薪資為每月19.5萬元，年終為1.5個月；另還有4年5.6萬元的健檢費用，助理薪資則可申請公費，金額上限41萬元。如此好的待遇，都是勞苦大眾的血汗納稅錢，加上立法院近年的議事不彰，推動的法案也未能彰顯民意，必須要靠人民發動公投來撥亂反正。

1.72億元的整修費不是一筆小數目，讓我們一起共體時艱，懇請立委諸公還是省省吧！