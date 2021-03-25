全聯極力拓展「黃金」烘焙，以阪急麵包、Read Bread麵包和吐司、We Sweet甜點為「黃金三角」，皆為吸客的「帶路雞」，去年加總業績達43億元。其中，這月底破千店的阪急麵包，技術、原料來自日本，以均一價30元打天下，目前開發超過40款麵包，去年賣出2400萬顆，今年業績上看破10億元。

全聯行銷部協理劉鴻徵（右起）、總經理蔡篤昌，與全聯阪急麵包總經理中原利之、副總李昱駪，在麵包車前歡慶阪急麵包千店。（郭家崴攝）

總經理蔡篤昌表示，台灣烘焙市場600億元，全聯占比直逼1成，商機看好，自2016年起跟日本買冷凍麵糰，在泰山全興店開賣現烤麵包，從第1家店到1、200店花了30個月。為了加速發展，2018年6月購買白木屋在楊梅的廠房，2019年花10億元改建成「全聯阪急麵包工廠」，占地3001坪，比日本廠大3倍；2019年5月宣布與日本H2O RETAILING株式會社合資成立「全聯阪急麵包股份有限公司」，2020年1月啟用廠房以來，一天產能是25萬顆冷凍麵糰。

H2O集團旗下的阪急Bakery成立於1927年，引進來台的冷凍麵糰與烘焙技術至今超過90年，冷凍麵糰的3大靈魂包括日本小麥粉、奶油、北海道的酵母，皆原汁原味來自日本，在工廠生產的冷凍麵糰，每日配送到8個烤焙廠，好吃秘訣在於-40度冷藏、二度發酵。雖成本高，但為讓利給消費者，也走日本均一價百元的平價定價策略，30元均一價，還常有25元試吃價。去年阪急麵包因店數擴增，較前年業績多5倍，導入阪急麵包門市來客可增5至10％；Read Bread麵包和吐司去年業績也同步提升，較前年多2成。

蔡篤昌表示，日本超市機制+現烤麵包、吐司占整體業績5％至5.5％，現烤麵包、吐司可占2.3％；全聯目前Read Bread和阪急麵包占整體營收1.6％，阪急麵包目前占0.5％，不到日本的1／4，還有很大的成長空間，阪急麵包預計年底會推出較頂級的百元麵包，也會有高級的吐司，未來可提升業績占到整體的2.5％。

全聯淺草大波蘿麵包（中）、高知帽子麵包（右）、橫濱中華一番香麻手撕包，每款均價30元。（郭家崴攝）

為歡慶本月底阪急麵包達千店，明（26日）起至4月22日推出「日本地方特色大系列麵包」，且花上千萬元拍電視廣告，3款麵包直徑約12公分，包括份量是一般波蘿增加70％的「淺草大波蘿麵包」，與「高知帽子麵包」、「橫濱中華一番香麻手撕包」，每款均價30元，每周輪番限時推出，單店限量30個，預計可帶來3000萬元業績。此外，也因應抹茶季推出使用靜岡抹茶的「濃抹茶麵包」、「抹茶閃電泡芙」。

PX GO!全聯線上購同步歡慶，邀消費者天天到全聯吃早餐，3月26日至4月8日購買全聯分批取全聯阪急麵包或OFF COFFEE享買10送3優惠，全聯阪急麵包1組13個特價300元、美式1組13杯特價250元、拿鐵1組13杯特價350元，享3%等值福利點回饋，一次買可分次到門市取貨，沒有領取期限限制，阪急麵包取貨還可任選口味。另，也推出咖啡+麵包的合購優惠，OFF COFFEE+阪急麵包1+1，各買1組享5%點數回饋，每天40元起，比超商49元、59元組合價還便宜。

此外，3月26日至4月22日We Sweet推出與抹茶甜品專賣店「一〇八抹茶茶廊」聯名合作的12款甜點，首推外型討喜的「抹茶富士山捲」、兩種風味的「醇濃抹茶焙茶千層」、4吋大可與好友分享的「抹茶雙層乳酪蛋糕」，預計今年業績上看8000萬元，可超越去年逾7800萬元。

因應抹茶季明起開跑，全聯阪急麵包工廠製作抹茶麵包，經過螺旋攪拌機攪拌、與1個小時最高可生產8100個包餡麵包的AD生產線，最後進螺旋冷凍庫冷凍麵糰室，-40度急速冷凍20分鐘。（郭家崴攝）

因應抹茶季明起開跑，全聯阪急麵包工廠製作抹茶麵包，經過螺旋攪拌機攪拌、與1個小時最高可生產8100個包餡麵包的AD生產線，最後進螺旋冷凍庫冷凍麵糰室，-40度急速冷凍20分鐘。（郭家崴攝）

因應抹茶季明起開跑，全聯阪急麵包工廠製作抹茶麵包，經過螺旋攪拌機攪拌、與1個小時最高可生產8100個包餡麵包的AD生產線，最後進螺旋冷凍庫冷凍麵糰室，-40度急速冷凍20分鐘。（郭家崴攝）

1個小時最高可生產9000個麵包的HM生產線，正在製作帕瑪森麵糰，麵皮層疊出口感，再手工加美奶滋+帕瑪森起司、整型。（郭家崴攝）

1個小時最高可生產9000個麵包的HM生產線，正在製作帕瑪森麵糰，麵皮層疊出口感，再手工加美奶滋+帕瑪森起司、整型。（郭家崴攝）

全聯阪急麵包預計年底會推出較頂級的百元麵包，也會推出吐司。（郭家崴攝）

全聯We Sweet x一〇八抹茶茶廊「抹茶富士山捲」，每盒約150g，99元。（全聯提供）

(中時 )