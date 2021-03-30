搶攻疫後餐飲報復性消費潮，全家便利商店旗下全家國際餐飲積極擴張，將以「雲端廚房」、「餐廳超市化」、「數位化發展」三大策略發展，預計今年將朝雙位數展店，目標總店數成長超過60店，3年擴展多品牌、總店數破百家、營收翻倍成長，正式從餐廳經營轉型為餐飲公司模式佈局，並規劃進軍資本市場。

看好消費者對於外帶外送需求與日俱增，全家國際餐飲於去年推出現做便當服務，初期從提供9款便當於商辦商圈區限定販售，消費者可透過外送平台訂購，後續為拓展銷售通路，同時看準商辦商圈的消費動能，於同年8月拓展於「全家」3家店舖販售，銷售至今破2.5萬個。

全家國際餐飲董事長吳勝福表示，今年將以「雲端廚房」概念出發，並首推「享吃便當」系列商品發展無國界料理餐點，價格定位於120-165元，每月推出新款菜色，並挑選人流據點多的商辦商圈擴展新客源，目標將從純零售型態模式拓展至以「訂閱制」為主的銷售模式，另也將針對既有會員結合推出「享聚卡APP」會員訂購方案，以及推出官方LINE群組拓展線上訂購，透過實體虛擬的銷售模式搶攻外送商機。

吳勝福表示，「全餐」另將以「餐廳超市化」策略發展，奠基於拳頭商品的成功開發經驗上，擴大推出季節和節慶相關的自有品牌商品，更提供會員可於會員享聚卡APP中線上購物的功能，以及與全家便利商店線上、線下合作，在「全家」預購型錄、電商平台、店長LINE群組、實體貨架銷售等多元銷售通路，搶攻宅居自煮商機。

去年餐飲產業皆受疫情侵襲，全餐去年7月加速「數位化布局」升級推出「享聚卡APP」，主打跨品牌集點、兌換折扣、點數轉贈和優惠券轉贈功能，以及積點達標就可升級享金會員、享鑽會員，並獨享專屬餐點折扣或餐點兌換券。歷時了半年打掉重練期，「全餐」將APP打造為好集、好兌點的利器外，同時提升消費體驗、增進顧客滿意度，不到半年時間，會員數從零迅速突破至13萬人，而會員營收佔比提升至30％。

吳勝福表示，2021年將持續善用數位科技提升消費好感度，從既有提供的「外帶服務」拓展至「外送服務」，同時透過消費者資料分析，展開分眾行銷，提高會員忠誠度，目標2021年會員人數將擴增至30萬名，會員營收佔比達40％。

(中時 )