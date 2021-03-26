搶攻春遊國旅住房商機，休閒度假飯店以美食誘客，兆品酒店礁溪為賣活魚，耗費半年籌備，突破設備限制，於飯店前廣場設置中繼魚池，引進雪山山脈活泉水養殖「活化石淡水魚」鱘龍魚與龍虎石斑，並推出「先知鱘龍 丰味宴」，一桌雙享海陸主餐「先知鴨」與「鱘龍魚」，每套售價4,280元+10%，平日優惠價3,999元+10%，2天預約、適合4至6人享用。

跳脫清蒸、生魚片傳統料理框架，兆品酒店礁溪劃「先知鱘龍 丰味宴」內容包含：手工小菜、先知烤鴨落玉盤、鱘龍戲江躍太極、鱘龍旨味五行捲、鰉骨龍筋上品粥、初食麥片美人腿、有機鹽滷嫩豆花，網羅先知鴨、鱘龍魚，更將獲選經典臺菜餐廳評選料理納入套餐，標榜道道皆是一時之選。

被稱「水產界活化石」的鱘龍魚，自古為帝王專屬食材，富含膠原蛋白，據說為慈禧太后養顏聖品，富含超蛋白且脂肪低，含有比其他魚類高3~5倍的omega-3不飽和脂肪酸，從魚皮至魚骨皆可食用，一身是寶。

「鱘龍戲江躍太極」將鱘龍魚軟骨熬製1小時，製成鱘龍膠原美人湯，使用可盛裝雙湯頭的太極鍋呈現，另一側盛裝熬製8小時的慢熬鴨架湯，將鱘龍魚片入鍋輕涮，佐白蘿蔔泥、日式柴魚醬、三星蔥花享用，鮮度驚人。特別值得一提的是「鰉骨龍筋上品粥」，可嚐到俗稱「腦黃金」的鱘龍魚骨髓，其色澤潔白如雪，質地柔韌，在清朝僅皇帝有資格享用，民間更有「鯊魚翅，鱘魚骨」之諺語，形容其珍稀地位，主廚將龍筋取出，剪為數段，拌入生米熬製的干貝上湯粥享用。

「初食軒」餐廳於2020年獲得經濟部商業司「經典臺菜餐廳」肯定，為礁溪唯一獲選飯店，「鱘龍旨味五行捲」即為評選菜色，鱘龍魚片捲入象徵五行顏色的食材，清蒸後淋上醬汁，嚐得到魚肉的鮮甜、五行食蔬的脆口。兆品礁溪是宜蘭唯一推出「先知鴨」之飯店，其命名來自蘇東坡的「春江晚景」中的「春江水暖鴨先知」，其豐美滋味如其名般充滿美好畫面，兆品將傳奇先知鴨和鱘龍魚料理整合，端出超越經典的傳奇套餐，讓美食饗宴更添多彩故事。

耗費半年籌建的活魚中繼池，起心動念為找尋料理於三要素：「色、香、味」之外，可再強化之處，故選擇從食材源頭著手，突破魚產設備與維護難關，成功拓展全新供餐結構，為饕客省去奔波至漁產養殖地之車程，一站滿足泡萬年源頭湯、啖鱘龍魚、經典櫻桃烤鴨三重享受。兆品礁溪總經理黃明政表示，在活魚供餐模式建置後，後續將加強開發『以餐帶宿』，衝高住房率並帶動礁溪觀光。

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