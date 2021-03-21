乍暖還寒，春寒料峭！今晨起受鋒面通過及大陸冷氣團南下，北部、東北部高溫僅18至20度，比昨天30度高溫驟降了10度左右，北海岸、大台北東側、宜花已有局部降雨，今晨5點止最低氣溫在新北石門區14.9度，提醒今越晚越冷，下探12度左右。氣象專家吳德榮表示，明天到周二清晨北台灣偏冷，低溫約12度左右，接著周二晚至周三上半天有一波中層水氣快速通過，帶來局部降雨，歐洲模式更指出幾乎全台有雨，皆受影響。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，今天強冷空氣南下，北台灣轉濕冷，越晚越冷、今晚將降至13度左右，注意保暖，中部14至26度，南部16至29度，東部14至26度。降雨部分，北部、東半部有局部雨，中部山區偶有短暫降雨。

吳德榮說，明天(22日)仍受強冷空氣影響，北台灣偏冷，最低溫約12度左右，其他地區早晚亦冷，白天起轉乾，北台灣降雨漸停歇、轉為多雲的天氣。一直到周二(23日)清晨氣溫仍很低，周二白天起冷空氣減弱，氣溫回升，又回到多雲時晴的天氣。

吳德榮說，周二晚、周三上半天有一波中層短波快速通過，帶來局部降雨。這波中層短波各國模式模擬差異很大，歐洲模式幾乎全台有雨皆受影響，美國模式則影響很輕微，不確定性很高，應持續密切觀察。周三下半天至周六(26日)再恢復晴朗穩定的天氣，氣溫逐日漸升。

(中時新聞網)