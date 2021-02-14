日本文豪太宰治出生於青森縣，一生中撰寫過不少經典作品，其中最知名的就是短篇小說《人間失格》；日前他就讀舊制中學時期的成績單曝光，從分數來看，太宰治不僅國語（日語）等文科成績出色，就連數學、理化等科目也都十分優秀；女高中生在接受訪問時也表示非常驚訝，直言未來會努力以太宰治為目標，用功念書。

綜合日媒報導，太宰治本名津島修治，1909年出生於青森縣北津輕郡金木村（現在的青森縣五所川原市），大正12年（西元1923年）就讀舊制的青森中學，持續4年的時間，校方在4年前發現了太宰治的成績單，並經過遺屬同意後，在日前將成績單公開。

從成績單上面可以看到，從中學時期開始就夢想成為作家的太宰治，不僅日語和英語的平均分數都達到90分以上，就連數學、化學、理化等數理科目的成績也都相當優異，其中日語文法和數學代數都拿下了100分滿分，反而在日文作文只得到了81分，是他分數最低的科目。

但綜觀整張成績單，太宰治可以說是文理兼優，在校成績相當出色，連體能方面的科目也都有不錯的表現；此外，中學畢業時他還是同年級181人當中排名第3，而且他從不遲到早退，也沒有缺課過。

校方透露，他們認為這張成績單是太宰治在發展作家志向時期的珍貴資料，因此希望可以公開，讓大眾對於太宰治有更進一步的了解。一名女高中生看到成績單後也相當驚訝，直言過去太宰治給人很強烈的輕生或殉情的印象，但現在才知道原來不只這樣，「我會向太宰治看齊，用功念書」。

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