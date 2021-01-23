一所國立中學教官爆發教官誘拐未成年女學生發展校園不倫戀，前後帶女學生上摩鐵發生近30次關係。直到家長發現異狀整起事件才曝光。2017年案件被揭發後，竟然還對女學生喊話：「妳很需要我吧 」，最後被記2大過勒令退伍，但這名教官不服，持續提出訴願及行政訴訟。

案件發生時這名40歲單身教官和小他24歲女同學發展校園不倫戀，5個月期間帶女學生前往摩鐵發生近30次性關係，直到家長發現開朗活潑的女兒變得鬱鬱寡歡，整件事才曝光，一氣之下報警提告。沒想到，該名教官在事發後竟還不知悔改，用臉書向女學生喊話，「離開了我熟悉的環境，默默地與關心我的朋友一同度過最後的時光，對許多的人來說都十分的驚訝，我知道這不是妳要的，我不想從我們的回憶裡找尋著任何對我現況有利的東西，因為回憶不是這樣利用的，妳很需要我吧，沒有我的肩膀，妳要怎麼辦？？？妳一定希望我贏這一仗，等我，我會努力做到的。」

據「 ETtoday」報導，這名教官被調職後，於2018年1月遭教育部記2大過處罰，並召開人評會移請國防部處分，陸軍司令部處分該教官於2019年11月1日退伍。

但這名教官不服教育部人評會審議結果，提出訴願。且宣稱勒令退伍造成他只能支領退伍金，無法按月支領退休俸，讓他頓失經濟收入，陷入生計困境，主張在行政訴訟程序完成前，停止執行退伍處分，但訴願遭到駁回。當事人再提行政訴訟，仍在高等行政法院審理中。

(中時新聞網)