由有「臉蛋天才」封號的車銀優、文佳煐、黃仁燁主演的浪漫愛情韓劇《女神降臨》熱播中。文佳煐飾演的校園女神「任朱靜」，在最新一集中，過去頂著素顏被霸凌的黑歷史影片遭貼到論壇「公審」，素顏秘密被迫公開，這一切竟是朴柔娜飾演的「姜秀貞」所為，身為文佳煐的好友，卻因同樣愛著男主角車銀優而黑化成綠茶婊。男二黃仁燁見狀當起「黑騎士」，對朴柔娜撂話狠嗆「妳垃圾成這種程度嗎」；車銀優則是化身暖心男友，使出賣萌撒嬌攻勢逗文佳煐開心。該劇最新一集收視率再度衝破4，全國收視率4％、首爾圈收視率4.547％，話題熱度同樣居高不下。

黃仁燁飾演的野性美男「韓書竣」對文佳煐的遭遇氣急敗壞，不只想盡辦法找出校園論壇的管理員，下架黑歷史影片，更揪出事件的幕後黑手就是文佳煐最好的閨密朴柔娜，他當面揭穿對方綠茶婊真面目，撂話狠嗆「妳垃圾成這種程度嗎」，也霸氣說：「任朱靜，妳以為能毀了她是吧？被摧毀的是妳！」

車銀優飾演的學霸校草「李修豪」則找到躲在漫畫店傷心的文佳煐，為了安慰女友，裝起可愛學小松鼠、小貓咪，也抱著她寵溺的說「我好想妳」，更暖心告訴她：「不管妳什麼樣子、不管妳化不化妝，你都是任朱靜啊！」最後還錄了賣萌撒嬌短影片送給她，連他本人都不敢再看第二次，讓文佳煐終於破涕為笑。而她黑歷史被揭發，也讓她媽媽忍不住帶她去醫院評估是否可以整形。

而文佳煐也在眾人鼓勵下勇敢做自己，大膽以素顏重新返回學校，還向同學們宣布：「我在和李修豪交往， 李修豪是我的男友！」車銀優立刻當著所有同學的面，在她額頭上吻了一下，兩人高調認愛，結束了地下秘密戀情。兩人戀情讓粉絲看得甜蜜，但下集預告中兩人疑似面臨分手危機，車銀優將出國離去、對著文佳煐說出「我們分手吧」，進展令觀眾直呼緊張，也有粉絲嗨說「難道書竣的機會來了嗎？」

劇中，文佳煐和朴柔娜的友情瀕臨決裂，姜旻兒飾演的另一名好友「崔秀雅」也一度疏遠她，但在私底下，三人可是「真閨密」。文佳煐近來受訪時說：「我和演員們其實都很親近，但是和秀貞、秀雅特別常黏在一起，朴柔娜、姜旻兒和我的感情，是已經變成『沒有對方會活不下去』的關係了！」

文佳煐還透露了劇中「素顏」背後的玄機，臉上痘痘是由化妝團隊親自製作的，用類似矽膠的材質黏在臉上，而為了打造出又黑又粗的自然眉，光是眉毛就要花一小時化妝，比化女神妝容還來得費工費時。《女神降臨》每週四、五在friDay影音全台獨家首播。

(中時 )