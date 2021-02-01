車市需求強強滾，光學鏡頭廠—佳凌(4976)訂單滿到今年第2季，由於車市復甦，且ADAS鏡頭逐漸成為標配，佳凌樂觀看待車載鏡頭需求將一路往上，在車載鏡頭訂單湧入下，佳凌表示，今年業績將較去年兩位數成長，且一定會獲利。

歷經中美貿易戰及新冠肺炎疫情衝擊，自去年下半年谷底翻揚的今年全球車市依舊是好到爆，但汽車加速智能化，且客戶擔心疫情導致供應鏈斷鏈重演積極下單，致使車用半導體、中高階車載鏡頭供不應求。

佳凌表示，ADAS及自駕系統需求加速車載鏡頭變成標配，目前自動駕駛及ADAS鏡頭訂單很穩定，倒車影像及環車影像鏡頭出貨也向上，高階汽車鏡頭開發不僅未因疫情延後，反而往前生產，公司訂單已滿到今年第2季，只要疫情不再惡化，下半年亦不看淡，車載鏡頭需求看起來是一路往上。

在新產品部分，佳凌開發結合AI高端行車記錄器預計於4月開始出貨國外客戶，為公司營運再添動能。

隨著車載鏡頭出貨攀升，目前佳凌產線有30%用在車載相關產品，為因應車載鏡頭強勁需求，公司去年資本支出達5億元，添購自動化生產設備，增加約50%的小鏡頭及車用產品產能，去年車載鏡頭佔營收比重約20%，佳凌預估，今年車載鏡頭佔比可望達30%。

隨著車市復甦，佳凌自去年第3季順利轉虧為盈，公司自結去年11月稅後盈餘為800萬元，單月每股盈餘為0.07元，累計2020年合併營收為13.71億元，年增10.45%。

佳凌表示，今年看起來不錯，全年業績有機會較去年兩位數成長，且一定會獲利；法人預估，佳凌今年營收可望年增20%。

(時報資訊)