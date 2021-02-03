IC載板暨印刷電路板（PCB）廠南電(8046)受惠載板需求暢旺、漲價效應及車市復甦帶動PCB需求，2021年1月自結合併營收衝上39.21億元，較去年12月37.31億元成長5.11％、較去年同期24.8億元成長達58.08％，一舉刷新歷史新高，淡季營運續強。

南電股價1月25日觸及258元、創2006年9月中以來近14年5月高點，近日走勢高檔震盪，今早開高後一度續揚3.25％至254元，惟受調節賣壓出籠而壓回翻黑，尾盤一度挫跌3.05％至238.5元。終場下跌1.02％、收於243.5元。

南電今年將持續拓展5G網通及高速運算晶片等高階ABF載板，穿戴式裝置等系統級封裝（SiP）BT載板，對車用市場自PCB轉向高密度連接板（HDI）發展，同時布局5奈米晶片載板，盼使高值化產品貢獻比重能進一步提升，帶動整體獲利成長。

南電先前指出，未來幾年ABF載板市場需求量仍大，為主要供應商均認同共識，相信未來可從業績表現看出此產業樂觀前景。南電今年維持營運持續成長目標，即使營收成長動能可能趨緩，仍希望獲利能持續提升。

美系外資先前出具報告指出，ABF載板產業位處上升循環周期，重要台系供應商訂單能見度已達第四季。業界預期未來幾年供需缺口將持續擴大，自去年的18％逐步擴大至2022年的逾25％，意味著未來2、3年供給將持續吃緊，未見紓緩跡象。

美系外資指出，為因應嚴重供不應求狀態，南電規畫擴產10～11％因應。考量主要客戶以更積極方式確保取得ABF載板產能，加上定價環境轉佳，看好南電至2022年獲利表現，除維持「買進」評等，並將目標價調升至270元。

(時報資訊)