農曆年前客戶積極拉貨，PCB廠—健鼎(3044)1月合併營收達58.16億元，月增10.4%，創下單月歷史新高，由於汽車及記憶體相關需求強勁，若農曆年後員工返廠順利，健鼎預估，第1季合併營收有望挑戰歷年同期新高，為因應客戶需求，健鼎湖北仙桃三廠將於今年中加入量產，預估總產能將增加約10%，今年合併營收亦將優於去年。
由於各產品線客戶拉貨積極，加速庫存存貨出貨，致使健鼎1月合併營收上衝至58.16億元，月增10.4%，年成長45.5%，創下單月歷史新高。
健鼎表示，目前汽車及記憶體客戶需求看起來不錯，若2月農曆年後員工返廠順利，今年第1季合併營收可望挑戰歷年同期新高，法人預估，健鼎第1季合併營收可望上看140億元。
為因應客戶需求，健鼎湖北仙桃三廠將於第2季末加入量產，預計將新增10%產能，總產能將由900萬平方呎增加至1000萬平方呎，新增產能70%用於多層板，30%為HDI，在新產能加入下，健鼎預估，今年合併營收有望較去年成長3%到5%。
(時報資訊)
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