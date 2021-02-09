專業EMI材料暨全球衡器廠—鼎炫-KY(8499)1月合併營收達1.93億元，創下歷年同月新高，由於EMI材料事業有望隨著居家辦公、遠距教學需求持續高漲，第1季出貨可望淡季不淡，且集團同步戮力拓展衡器事業外銷代工、自有品牌業務，鼎炫-KY審慎樂觀看待第1季營運。

受惠EMI材料訂單需求持續暢旺，鼎炫-KY自結1月合併營收1.93億元，年增20.09%，創下歷年同月新高。

鼎炫-KY表示，1月營收成長，主要來自於EMI材料事業持續受惠NB、平板領域材料訂單，隨著終端市場需求暢旺而同步保持良好銷售表現，其中，遠距辦公、教學等生活型態下，帶動商用、電競需求筆電功能規格提升，有助於進一步優化EMI材料產品結構，創造良好營運獲利能力。

隨著遠距商機需求熱度持續延燒，終端通路庫存水位偏低下，加劇供需失衡情況，使得整體產業需面臨原物料、人力、運費與匯率價格波動之挑戰，由於鼎炫-KY近年積極投入新款材料研發與原料供應商長期穩定合作基礎，並持續完善垂直整合一條龍服務優勢，可彈性有效因應市場及客戶需求的變化，進一步深化穩定集團與主要客戶合作關係，創造EMI材料事業良好業務競爭實力，擴大材料銷售表現。

此外，鼎炫-KY集團積極強化旗下中國昆山廠、重慶川揚廠自動化生產、以及穩步擴增材料產能，持續發揮自研發設計、量產至提供客戶在電子產品屏蔽、絕緣、保護、散熱等材料解決方案之一條龍服務，維持EMI材料高度客製化競爭優勢，持續挹注集團整體營運良好成長動能。

展望第1季，鼎炫-KY表示，除EMI材料事業有望隨著居家辦公、遠距教學需求持續高漲，有助於深化NB、平板材料銷售表現，目前主要客戶陸續推出新機種，有助於挹注集團旗下EMI材料事業維持穩定接單，創造第1季出貨表現淡季不淡，且集團亦同步戮力拓展衡器事業外銷代工、自有品牌業務表現，近期接單及出貨情況已逐漸回溫，有望堆疊集團未來營運成長動能；此外，近期中國政府祭出「就地過年」防疫政策，以進一步達到疫情管控，鼎炫-KY亦同步祭出獎勵，鼓勵中國員工春節不返鄉，除避免疫情擴大，並下降農曆春節後招工不易之情況，審慎樂觀看待第1季營運。

(時報資訊)