LED封裝廠億光(2393)2021年1月營收20.28億元，為近四個月以來新高，月增2.68%，年增26.21%。隨著LED市況好轉，光耦合器等產品價格調漲，億光今年第一季業績表現可望淡季不淡，全年營運亦可望比去年成長。

LED歷經去年低潮，近期市況出現好轉跡象。展望第一季，億光不可見光產品需求佳、產能稼動率維持高檔，挹注今年第一季業績表現可望淡季不淡。

全年來看，億光今年在不可見光、背光與車用三大產品應用同步增溫，營收可望雙位數成長。

億光第一季將有背光新品開始出貨，今年Mini LED背光估將占整體背光營收比重約10%。

億光於先前法說會對2021年市場看法釋出樂觀展望，其中隸屬於不可見光領域的光耦合器可望跟進國際大廠腳步，準備調漲價格。

億光目前不可見光產品占營收比重超過三成，價格看漲，助益公司獲利。此外，耕耘已久的車用產品2021年可望產生效益，億光估車用相關產品占比，可望挑戰倍增至10%。

億光去年在不可見光產品及背光需求回升帶動，2020年營收約216億元、年增3.14%，毛利率也提升。前三季每股盈餘2.06元、年增52%，並已超越2019年全年獲利。億光去年業績重回成長，今年在不可見光、背光與車用三大產品成長下，營收挑戰雙位數成長，獲利也可望成長。

(時報資訊)