籃網隊球星杜蘭特（Kevin Durant）本月初因為觸及聯盟防疫規定遭隔離、昨天才結束隔離歸隊出賽，但今天球隊宣布KD左腿筋拉傷，至少要休兵2場。

杜蘭特昨天出賽33分鐘，幫助籃網擊敗前東家勇士隊，籃網隊透過聲明稿表示，杜蘭特的傷勢不嚴重，但還是會缺席球隊周二對國王隊、周三對太陽隊的比賽；除了杜蘭特，中鋒狄安卓喬丹（DeAndre Jordan）因為個人因素缺席周日比賽，預計明天對國王的比賽歸隊。

杜蘭特上季因為阿基里斯腱傷勢整季報銷，本季平均每場能為籃網隊貢獻29分、7.3籃板、5.3助攻，球隊本季目前28場賽事他錯過了9場。

籃網隊自從1月中透過交易從火箭隊獲得球星哈登之後，杜蘭特、哈登（James Harden）及厄文（Kyrie Irving）「籃網三巨頭」至今才一起出賽過7場，杜蘭特上周六也說過希望透過這次5場西部之旅的客場賽事，可以和新隊友持續建立化學效應，現在，第一年帶隊的教頭納許也努力找出球隊最好的陣容，至今已嘗試過17種不同的先發名單，是本季各隊之最。

(中時 )