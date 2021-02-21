先前桃園領航猿宣告接手新竹街口攻城獅洋將雷特，本周卻沒獲得上場機會，真正理由終於曝光了，原來雷特並非因為工作證出問題，而是違反聯盟賽事規章，也就是洋將同一季只能註冊在同一隊名單之上，儘管領航猿想以疫情為由特案處理，卻遭聯盟賽務決策委員會否決，雷特確定無法加盟領航猿。

以下是PLG聯盟官方新聞稿內容，『針對桃園領航猿欲註冊新洋將雷特(Julian Wright)一事，根據聯盟賽事規章33.2：「球隊得於截止日前不限次數進行註冊調整。外籍球員（洋將）同一球季只能註冊於同一隊之名單上。（若有特殊需求，得向賽務決策委員會申請特例處理。）」桃園領航猿向賽務決策委員會提出，因為疫情關係希望能特別申請註冊雷特，但是經過討論，賽務決策委員會否決桃園領航猿的申請，聯盟也因此做出未註冊成功的決定。

聯盟對於這個決定也感到非常惋惜，也對桃園領航猿及雷特致上歉意，希望下一個球季還有機會在場上看見雷特大展身手。』

只是所謂的聯盟賽事規章完全沒有對外公布，PLG採取這種「內規」方式自行定奪洋將未來，未免有點霸道，況且目前台灣仍處鎖國階段，洋將沒有辦法申請入境打球，等同領航猿只能繼續使用傑克、里德撐到底，直到台灣重新開放外國人入境那天，才有辦法解決少一名洋將的問題，這也太不合情理了吧！

(中時 )