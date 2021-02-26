連接線束廠—貿聯-KY(3665)、銅箔基板材料廠—騰輝-KY(6672)及電子零件客製化雲端服務平臺—富比庫(Footprintku Inc.)今天舉行策略聯盟記者會，未來3家公司將透過雲端平臺，整合3家公司客戶、產品及供應鏈夥伴，創造一站式的新產品加速開發平臺給新產品開發客戶。

貿聯-KY為全球連接線束解決方案廠，產品涵蓋資訊、數據中心、車用、醫療、太陽能、工業用、半導體設備、光電通訊設備等線束、連接器，全球設有17個製造基地與認證實驗室；騰輝-KY為銅箔基板材料廠，透過其全球據點，長期參與歐美地區之國防、航太、工業、AI人工智慧、5G、IoT、醫療、汽車電子等重要領域之產品研發，憑藉其獨有的CCL化學配方及樹脂涵浸關鍵技術發展出的全系列基板產品，應用於雷達、天線、基地站、伺服器、交換機與高階手機等高頻高速材料；而創造AI自動化零件隨選設計雲端平臺的富比庫是運用首創的AI及數位轉換技術，以創建全球最大電子零件數位資料庫為目標，全球新冠肺炎疫情加速科技產業供應鏈重整及數位化需求，為強化產品開發速度及效率，縮短產品開發時程，貿聯-KY、騰輝-KY及富比庫決議策略聯盟，希望能整合3家公司資源，擴大公司業務範圍。

貿聯-KY董事長梁華哲表示，電子產品設計趨向輕薄美型，並兼顧功能及相容性，促使零組件與產品款式快速迭代更新。能具備產品快速開發能力以回應市場變化，已成致勝關鍵，希望藉由策略聯盟，將公司業務拓展到未接觸的領域。

騰輝-KY董事長勞開陸則表示，此策略聯盟平台若能形成平台整合上游零組件、中段設計及後端製造優勢，將有助於加速產業創新，而運用 footprintku.com 獨家AI及數位轉換技術的雲端平臺，整合三方資源、提供一站式服務，可望讓產品開發商在研發及設計變更階段，快速尋得最佳零部件及優質供應商成為可能。

此次產業結盟是以富比庫電子零件雲端資料庫、貿聯以及騰輝零組件三方資源為基礎、整合新產品開發(NPI)、設計服務(ODM)與製造組裝(EMS)能力，除了能降低產品開發方的電子零件搜尋成本，並藉由連結高彈性客製的電子產業供應鏈夥伴，實現加速產品進化及協助產業創新。

(時報資訊)