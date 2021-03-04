研調機構IC Insights指出，台積電(2330)去年為全球唯一同時量產7奈米與5奈米製程技術的純晶圓代工製造廠，受惠7奈米與5奈米需求的激增，台積電每片晶圓的收入攀升至1634美元，居同業之冠，比聯電(2303)的每片晶圓收入高出1.42倍。

據IC Insights估算，台積電2020年每片晶圓營收1634美元，較格芯(Globalfoundries)的984美元高出約66%，也比中芯的684美元及聯電的675美元高出1倍以上。IC Insights指稱，儘管開發成本很高，但先進的製程技術，可為每片晶圓帶來更大的收入。

IC Insights表示，台積電是去年全球唯一同時量產7奈米與5奈米製程的純晶圓代工廠，估計有16家年營收超過10億美元的IC設計廠採用台積電的先進製程生產新產品，同步推升台積電每片晶圓營收攀高。

IC Insights指出，台積電、聯電、格芯(Globalfoundries)與中芯4家純晶圓代工廠中，2020年有3家廠商每片晶圓營收較2019年增加，僅格芯每片晶圓營收減少1%。台積電2020年每片晶圓營收達1634美元，較2019年增加6.79%；中芯2020年每片晶圓營收增加約2.39%；聯電增加約8.87%。

台積電持續積極推進製程技術，今年將擴大投資，資本支出金額將達250億至280億美元，創史上新高紀錄，主要因應5奈米、3奈米與先進封裝擴產及產能建置需求。

(時報資訊)