身為美國在2012年倫敦奧運女子體操金牌團隊的教練蓋德爾特(John Geddert)，26日因為涉嫌人口販運與性侵案件遭到起訴，隨即在密西根州自殺身亡，根據路透社與《CNN》報導，密西根州伊頓郡的法院文件顯示，蓋德爾特因為20項人口販運、1項一級性侵、1項二級性侵、身為犯罪集團，以及對警方說謊等罪名遭到起訴。

蓋德爾特的兩項性侵指控源自於2012年爆發的事件，目前他的律師辦公室已經跟路透社證實他的死訊，卻不願意進一步評論他死亡當時的情況。密西根州檢察長納塞爾發表聲明指出，蓋德爾特自殺後的遺體，已經26日下午被發現，「這對任何一個案件相關人士來說，都是悲劇故事的不幸結局。」

美國體操聯盟早在2018年暫停蓋德爾特所有相關職務，他除了是倫敦奧運女子體操團體金牌的美國隊教練，也曾是專門訓練菁英體操選手的美國雙星體操俱樂部的負責人，同樣陷入性侵醜聞的前美國奧運體操隊隊醫納沙，也曾在這個俱樂部工作過，目前納沙被密西根州判處兩項有期徒刑，刑期分別是40到125年與40到175年。

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