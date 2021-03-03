調查法國教會虐童案的獨立調查委員會今天表示，1950年以來，可能有至少1萬人受害。

這個調查委員會由天主教會成立，委員會主席邵夫（Jean-Marc Sauve）今天在記者會上發布最新工作進度時表示，去年6月發布的估計「顯然低估了」，「數字可能至少1萬」。

2019年6月為受害者與目擊者設置通報熱線，頭17個月共接獲6500通電話。

邵夫告訴記者：「一個很重要的問題是，『有多少受害者站出來』，是25%、10%、5%還是更少？」

法國國內外爆發大規模且長期性的虐童醜聞，震撼天主教會之後，法國主教會議（Conference of French Bishops）2018年11月同意成立這個委員會。

受害者協會當時對此反應不一，他們一方面鼓勵受害者站出來，另一方面卻又質疑法國檢方提告的意願和能力。

多個受害者協會今天回應委員會公布的最新估計數字時表示，1萬人可能都還低估了。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1100303

(中央社)