中國美國商會今天發布一份調查指出，在中國的美企認為今年業績可望成長。雖然中國去年很快止住疫情，但仍對外商帶來衝擊，僅56%的當地美企有獲利，創這份調查23年以來新低。

中國美國商會（AmCham China）這份調查是去年10 到11月所做。在中國的美國企業2020年因全球商務旅行被打斷、離開中國的職員因政府實施入境限制無法返回、商務決策充滿不確定性等大受打擊。有高達1/5在中國的美企去年虧損。

根據今天公布的調查報告，參與調查的345間中國當地的美企裡，大約81%預期他們所處的產業今年會有成長；有45%覺得美中關係出現改善，比去年增加15個百分點。

中國美國商會主席葛國瑞（Greg Gilligan）在報告裡寫道：「隨中國帶頭經濟復甦和美國新政府上路，我們商會的成員對在中國業務成長感到審慎樂觀。」

「華爾街日報」報導，儘管拜登政府上任讓美企對美中關係改善出現些許樂觀，兩國政治緊張仍是在中國美企的頭號關注焦點。約一半受訪美企對未來兩年美中關係對他們在中國當地生意的影響感到悲觀，僅16%表樂觀。

葛國瑞受訪時說：「美中關係仍存在爭議性。當地美企間的審慎態度反映出他們相信，總統拜登治下美國雖正回復較傳統與正常的雙邊關係與外交，但美中因緊張而降至低點的關係仍未見回升。」

去年在中國的美企受疫情影響有1/5出現虧損，較2019年僅11%的美企虧損高出許多。2/3的美企表示去年在中國的營收增加或維持穩定，低於2019年的79%。

值得一提的是，這次的調查裡有許多美企表示，因北京終於落實長久以來所允諾的改革，一些長年在中國經商的抱怨已降低不少。美商過去的抱怨大多與市場准入和官僚限制有關。

受訪美企裡有一半表示中國經商環境正在改善，僅12%覺得變壞；61%的美企對北京未來3年進一步向外資開放的承諾有信心；2/3的受訪美企表示，他們今年會加碼在中國經營的投資。

兩前年覺得在中國智財不保或數據安全比他國風險更高的美企高達53%，但這次調查只剩37%。（譯者：陳亦偉/核稿：徐睿承）1100309

(中央社)